В сети опубликовали момент аварии в Бийске, где два автомобиля оказались в коммунальной яме

В интернете опубликовали видео с моментом ДТП в Бийске, когда два автомобиля залетели в коммунальную яму.

Две машины провалились в яму в Бийске

Видео опубликовали Инцидент Барнаул.

На видео видно, как белая иномарка заезжает на перекресток, в нее на большой скорости врезается черный автомобиль. После чего обе машины сбивают ограждения и залетают в яму.

Напомним, что авария случилась утром 10 июля.

Яму выкопали «Бийскэнерго» — место проведения работ было ограждено.

В результате аварии одно из транспортных средств практически полностью ушло под землю, завалившись на бок. Вторая иномарка буквально «нырнула» в вырытый колодец. Передняя ее часть оказалась в яме, а задняя — над землей.

Один водитель был доставлен в больницу с травмами средней тяжести, второй от госпитализации отказался.