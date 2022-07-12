12 июля
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Происшествия

В сети опубликовали момент аварии в Бийске, где два автомобиля оказались в коммунальной яме

В интернете опубликовали видео с моментом ДТП в Бийске, когда два автомобиля залетели в коммунальную яму.

Две машины провалились в яму в Бийске
Две машины провалились в яму в Бийске
https://vk.com/chp.biysk

Видео опубликовали Инцидент Барнаул.

На видео видно, как белая иномарка заезжает на перекресток, в нее на большой скорости врезается черный автомобиль. После чего обе машины сбивают ограждения и залетают в яму.

Напомним, что авария случилась утром 10 июля.

Яму выкопали «Бийскэнерго» — место проведения работ было ограждено.

В результате аварии одно из транспортных средств практически полностью ушло под землю, завалившись на бок. Вторая иномарка буквально «нырнула» в вырытый колодец. Передняя ее часть оказалась в яме, а задняя — над землей.

Один водитель был доставлен в больницу с травмами средней тяжести, второй от госпитализации отказался.

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