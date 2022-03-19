В сети опубликовали видео с моментом смертельного ДТП на Павловском тракте в Барнауле

Авария произошла вечером18 марта. Как рассказывает очевидец, водитель Audi перестраивался и подрезал такси, тот выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем и съехал в кювет.
Водитель Lada Largus, уходя от столкновения, также съезжает в кювет.
После приближения видео в два раза замедлено, отмечает автор поста.
Напомним, в результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Solaris — женщина и ребенок 2015 года рождения — погибли на месте происшествия.
Ребенок 2017 года рождения получил телесные повреждения и госпитализирован.