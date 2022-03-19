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Происшествия

В сети опубликовали видео с моментом смертельного ДТП на Павловском тракте в Барнауле

В сообществе «Инцидент Барнаул» опубликовали видеозапись с моментом ДТП на Павловском тракте, где погибли женщина и ребенок.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
t.me/vkurse22.

Авария произошла вечером18 марта. Как рассказывает очевидец, водитель Audi перестраивался и подрезал такси, тот выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем и съехал в кювет.

Водитель Lada Largus, уходя от столкновения, также съезжает в кювет.

После приближения видео в два раза замедлено, отмечает автор поста.

Напомним, в результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Solaris — женщина и ребенок 2015 года рождения — погибли на месте происшествия.

Ребенок 2017 года рождения получил телесные повреждения и госпитализирован.

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