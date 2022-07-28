28 июля
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Происшествия

В Сибири молодой человек огрел отчима табуреткой по голове, а затем зарезал знакомого

Против ранее судимого 24-летнего мужчины возбудили сразу три уголовных дела — за убийство, угрозу убийством и причинение средней тяжести здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

По версии следствия, в январе 2022 года подозреваемый отмечал новогодние праздники в кругу родственников и знакомых. Во время посиделок он поссорился с 54-летним сожителем своей матери, во время которого ударил последнего табуреткой по голове.

После этого между мужчиной и его 36-летним знакомым вспыхнула словесная перепалка. В результате злоумышленник достал нож и зарезал своего приятеля. От полученных ранений он умер на месте. Очевидцы вызвали полицию.

В процессе следствия подозреваемый признал вину и сотрудничал со следствием. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что в ноябре 2021 года мужчина угрожал убийством еще одному знакомому, при этом несколько раз ударив его кочергой.

Следователи передали материалы уголовного дела в суд, который и вынесет приговор рецидивисту.

Ранее подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске задержали на Хилокском рынке.

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