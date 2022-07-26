В Кузбассе мужчина избил до смерти знакомого за отказ в помощи по приготовлению праздничного блюда

Суд признал виновным местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, в результате чего тот умер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Следствие смогло доказать в суде, что в декабре 2021 года осужденный распивал алкоголь в компании приятеля, у которого тогда проживал. Вскоре мужчина предложил хозяину дома приготовить на праздник блюдо и попросил у него помощи, но тот отказался, продолжая выпивать. Разозленный этим, мужчина несколько раз кулаками ударил владельца дома.

После этого фигурант дела повторил просьбу, однако снова получил отказ. Тогда обвиняемый стал избивать знакомого деревянным предметом, из-за чего тот скончался. Полицию на место происшествия мужчина вызвал сам.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что погибшему было нанесено около 30 ударов. Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначил ему семь лет колонии строго режима.

Ранее в Омской области погиб 14-летний подросток, который верхом на лошади помогал отчиму выпасать коров.