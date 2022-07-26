27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Кузбассе мужчина избил до смерти знакомого за отказ в помощи по приготовлению праздничного блюда

Суд признал виновным местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, в результате чего тот умер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Следствие смогло доказать в суде, что в декабре 2021 года осужденный распивал алкоголь в компании приятеля, у которого тогда проживал. Вскоре мужчина предложил хозяину дома приготовить на праздник блюдо и попросил у него помощи, но тот отказался, продолжая выпивать. Разозленный этим, мужчина несколько раз кулаками ударил владельца дома.

После этого фигурант дела повторил просьбу, однако снова получил отказ. Тогда обвиняемый стал избивать знакомого деревянным предметом, из-за чего тот скончался. Полицию на место происшествия мужчина вызвал сам.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что погибшему было нанесено около 30 ударов. Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначил ему семь лет колонии строго режима.

Ранее в Омской области погиб 14-летний подросток, который верхом на лошади помогал отчиму выпасать коров.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость