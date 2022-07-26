Пьяный сибиряк покусал охранника, защищая украденную бутылку водки

В Кировском районе Новосибирска пьяный мужчина попытался украсть бутылку водки, а затем наорал на продавцов и набросился на бойцов группы быстрого реагирования. Об этом сообщает портал ndn.info со ссылкой на пресс-службу АБ «Гвардия».

Пьяный новосибирец попытался украсть бутылку водки стоимостью 310 рублей, но его остановили сотрудники магазина и попросили рассчитаться за товар. Поскольку этот мужчина ранее не был замечен в воровстве, то вопрос первоначально пытались решить миром.

Однако, мужчина не воспользовался такой возможностью и начал выкрикивать оскорбления и ругательства в отношении сотрудников магазина.

Вскоре на место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования. Мужчина вступил с ними в схватку, отчаянно защищая бутылку водки. В ходе схватки он практически на сантиметр прокусил указательный палец бойца ГБР. Несмотря на яростное сопротивление, бойцы смогли схватить хулигана и доставить в отдел полиции. Там он рассказал, что является ветераном боевых действий и недавно выписался из медицинского учреждения.

Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.