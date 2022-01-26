В Сибири преподаватель предстанет перед судом за 31 эпизод получения взяток

«Он (преподаватель) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 (22 эпизода), части 2 статьи 291.1 (девять эпизодов) УК РФ», — указано в сообщении.
По информации следователей, с 2015 по 2019 год преподаватель получил от студентов взятки за выставление положительных оценок за зачеты и экзамены, которые он принимал сам, знания экзаменуемых при этом не проверялись.
Кроме того, он обещал помочь получить хорошую оценку от других преподавателей, пишет Газета.Ru.
В общей сложности мужчина получил взятки на сумму 680 тыс. рублей.
Свою вину подозреваемый признал не полностью.
Ранее высокопоставленный силовик объяснил взятки от «массажных» салонов нехваткой средств на работу полиции.