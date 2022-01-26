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Происшествия

В Сибири преподаватель предстанет перед судом за 31 эпизод получения взяток

Старший преподаватель Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева в Красноярске предстанет перед судом за 22 эпизода получения взяток от студентов и девять эпизодов посредничества, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

«Он (преподаватель) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 (22 эпизода), части 2 статьи 291.1 (девять эпизодов) УК РФ», — указано в сообщении.

По информации следователей, с 2015 по 2019 год преподаватель получил от студентов взятки за выставление положительных оценок за зачеты и экзамены, которые он принимал сам, знания экзаменуемых при этом не проверялись.

Кроме того, он обещал помочь получить хорошую оценку от других преподавателей, пишет Газета.Ru.

В общей сложности мужчина получил взятки на сумму 680 тыс. рублей.

Свою вину подозреваемый признал не полностью.

Ранее высокопоставленный силовик объяснил взятки от «массажных» салонов нехваткой средств на работу полиции.

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