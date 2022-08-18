19 августа
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Происшествия

В Сибири возбудили уголовное дело из-за «озера» из химотходов от картонно-бумажного комбината

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с загрязнением картонно-бумажным комбинатом окружающей среды в Новосибирской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Экология.
Экология.
СС0

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям УК — ч. 1 ст. 250 и ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение вод и порча земли).

По данным следствия, в неизвестный период времени вплоть до августа этого года на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината происходило загрязнение вод и порча земли. Сброс отходов повлек за собой загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение большого вреда растительности, лесу и в целом окружающей среде.

О вреде экологии сообщили Бастрыкину жители СНТ «Звездное» в Новосибирской области, сообщает «ndn.info». По словам местных жителей, районная администрация никак не реагировала на загрязнение водоемов и лесов, в которых копится мусор.

На эту проблему жаловались жители поселка Красный Яр. Они живут рядом с местом загрязнения. Реакции администрации в том случае также не последовало.

Расследование этого уголовного дела взяли под контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее суд взыскал почти 3,5 млн рублей с золотодобытчика за загрязнение реки в Сибири.

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