В Сибири возбудили уголовное дело из-за «озера» из химотходов от картонно-бумажного комбината

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям УК — ч. 1 ст. 250 и ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение вод и порча земли).
По данным следствия, в неизвестный период времени вплоть до августа этого года на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината происходило загрязнение вод и порча земли. Сброс отходов повлек за собой загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение большого вреда растительности, лесу и в целом окружающей среде.
О вреде экологии сообщили Бастрыкину жители СНТ «Звездное» в Новосибирской области, сообщает «ndn.info». По словам местных жителей, районная администрация никак не реагировала на загрязнение водоемов и лесов, в которых копится мусор.
На эту проблему жаловались жители поселка Красный Яр. Они живут рядом с местом загрязнения. Реакции администрации в том случае также не последовало.
Расследование этого уголовного дела взяли под контроль в центральном аппарате СК России.
Ранее суд взыскал почти 3,5 млн рублей с золотодобытчика за загрязнение реки в Сибири.