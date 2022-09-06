В Сибири завели уголовное дело после падения футбольных ворот на 7-летнего ребенка

Из материалов дела следует, что 7-летний мальчик вместе с дедушкой и бабушкой пришел поиграть на хоккейной площадке. Во время игры ребенок повис на воротах, которые опрокинулись и упали ему на голову.
С открытой черепно-мозговой травмой его доставили в одну из больниц. Медики сейчас оказывают ему всю необходимую помощь.
После случившегося, следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Виновным грозит до шести лет колонии.
Расследование дела продолжается.
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