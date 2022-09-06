6 сентября
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Происшествия

В Сибири завели уголовное дело после падения футбольных ворот на 7-летнего ребенка

В Красноярске мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой после падения на него футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Из материалов дела следует, что 7-летний мальчик вместе с дедушкой и бабушкой пришел поиграть на хоккейной площадке. Во время игры ребенок повис на воротах, которые опрокинулись и упали ему на голову.

С открытой черепно-мозговой травмой его доставили в одну из больниц. Медики сейчас оказывают ему всю необходимую помощь.

После случившегося, следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Виновным грозит до шести лет колонии.

Расследование дела продолжается.

Ранее российских врачей приговорили к длительным срокам заключения за убийство младенца.

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