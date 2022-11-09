9 ноября
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Происшествия

В сибирском городе выстрелами по колесам остановили водителя, выехавшего на встречку

Инспекторам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

Инцидент произошел в районе населенного пункта Маслянино 29 октября. Экипаж ДПС заметил, что автомобиль ВАЗ хаотично едет по улице поселка, нарушая правила дорожного движения.

Полиция потребовала водителя остановиться, однако он продолжил движение. Водитель превышал скорость, выезжал на встречную полосу и неоднократно нарушил ПДД.

Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие и выстрелили по колесам. Они смогли остановить нарушителя. Водителем оказался 44-летний житель Маслянинского района. Ранее он не нарушал правил дорожного движения.

«Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства)», — отметили в ведомстве.

Нарушителю грозят штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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