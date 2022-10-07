7 октября
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Происшествия

В США поймали двоих россиян, которые скрывались там от мобилизации

На острове Святого Лаврентия американские пограничники задержали двоих россиян, сообщает РБК.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Дело в том, что мужчины находились на острове, являющегося частью американского штата Аляска.

Россияне переплыли Берингов пролив на лодке и затаились. Где их и задержали американцы.

Мужчины прибыли в США из города Эвгекинот в Чукотском автономном округе. Мужчины пояснили, что таким образом они решили скрыться от проводимой частичной мобилизации, пишет bfm.ru.

Посольство РФ в Вашингтоне в курсе произошедшего.

Уведомление об инциденте поступило из анкориджского отделения таможенно-пограничной службы США. Сотрудница российской дипмиссии сообщила, что в ближайшее время состоится телефонный разговор с задержанными. А также окажут консульско-правовое содействие.

Ранее на закрытый доклад о «полубардачном этапе мобилизации» вызвали в Госдуму замглавы Минобороны.

Между тем губернатор Томской области призвал чиновников отдавать свои зарплаты на нужды мобилизованных. Также мобилизованные пожаловались Путину на условия содержания в учебном центре. А генерал-полковник призвал «перестать врать» о спецоперации.

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