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В страшной давке на футбольном поле в Сальвадоре погибло 9 человек

Девять человек погибли в давке на сальвадорском футбольном стадионе "Кускатлан" во время игры команд "Альянса" и ФАС 21 мая. Об этом сообщают РИА Новости.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Давка началась на одном из входов столичного стадиона Сальвадора. Пресс-служба президента страны сообщает, что одной из причин трагедии стала продажа фальшивых билетов. Разочарованные болельщики попытались силой пробиться на трибуны.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ против фанатов, сообщает местная газета El Salvador со ссылкой на очевидцев. Это могло спровоцировать давку.

В результате давки погибло девять человек. Несколько фанатов оказались ранены, их доставили в близлежащие больницы. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее смертельная давка произошла на праздновании Хэллоуина в центре Сеула (Южная Корея). Погибли 151 человек, пострадали порядка 82, из них 19 госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них - четыре погибшие россиянки.

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