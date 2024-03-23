23 марта
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Происшествия

В связи с трагедией телебашни в регионах РФ изменят подсветку

Телебашни в регионах РФ в связи с терактом в Москве изменят подсветку, сообщает ТАСС.

Теракт в "Крокусе".
Теракт в "Крокусе".
SHOT

На подсветке будет триколор и свеча, указывает Газета.Ru.

Между тем количество погибших в результате теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" увеличилось до 150. Цифра не окончательная.

Ранее сообщалось, что оружие для теракта в "Крокус Сити Холле" находилось в тайнике. Боевиков этапируют в Москву.

После теракта преступники пытались скрыться на автомобиле. Они двинулись в сторону российско-украинской границы.

Однако в Брянской области задержали всех четверых террористов.

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