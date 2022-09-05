5 сентября
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Происшествия

В центре Барнаула автомобиль влетел в здание после жесткой аварии

Две легковушки столкнулись на пересечении пр. Ленина и ул. Профинтерна, пишет «Инцидент».

В центре Барнаула автомобиль влетел в здание после жесткой аварии.
В центре Барнаула автомобиль влетел в здание после жесткой аварии.
"Инцидент".

На кадрах с места ДТП видно, что оба автомобиля серьезно повреждены.

Одна из машин после аварии врезалась в здание, отметили очевидцы.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее барнаульцы устроили стихийную парковку на газоне.

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