В центре Барнаула автомобиль влетел в здание после жесткой аварии.

На кадрах с места ДТП видно, что оба автомобиля серьезно повреждены.
Одна из машин после аварии врезалась в здание, отметили очевидцы.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Две легковушки столкнулись на пересечении пр. Ленина и ул. Профинтерна, пишет «Инцидент».
На кадрах с места ДТП видно, что оба автомобиля серьезно повреждены.
Одна из машин после аварии врезалась в здание, отметили очевидцы.
По предварительной информации, пострадал один человек.
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