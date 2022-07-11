11 июля
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Происшествия

В заброшенном парке 7-летний мальчик спас бабушку, застрявшую в покрышках

Мальчик катался на велосипеде в заброшенном парке Верхнеуральска Челябинской области и услышал стоны и крики о помощи, сообщает URA.Ru.

Покрышка. Шина.
Покрышка. Шина.
СС0

Мальчик позвонил в полицию.

Ребенок позвонил в экстренные службы. Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили среди свалки из покрышек пенсионерку.

Пожилая женщина рассказала, что пошла на прогулку в парк, присела отдохнуть на покрышки и провалилась в них.

В ловушке 75-летняя женщина провела более суток, выбраться самостоятельно она не могла.

Пенсионерку осмотрели медики, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет Газета.Ru.

За находчивость и смелость 7-летний мальчик получил от полицейских благодарность.

Ранее подросток спас семилетнюю девочку от гибели при пожаре в Алтайском крае.

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