В заброшенном парке 7-летний мальчик спас бабушку, застрявшую в покрышках

Мальчик катался на велосипеде в заброшенном парке Верхнеуральска Челябинской области и услышал стоны и крики о помощи, сообщает URA.Ru .

Мальчик позвонил в полицию.

Ребенок позвонил в экстренные службы. Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили среди свалки из покрышек пенсионерку.

Пожилая женщина рассказала, что пошла на прогулку в парк, присела отдохнуть на покрышки и провалилась в них.

В ловушке 75-летняя женщина провела более суток, выбраться самостоятельно она не могла.

Пенсионерку осмотрели медики, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет Газета.Ru.

За находчивость и смелость 7-летний мальчик получил от полицейских благодарность.

Ранее подросток спас семилетнюю девочку от гибели при пожаре в Алтайском крае.