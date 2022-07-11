В заброшенном парке 7-летний мальчик спас бабушку, застрявшую в покрышках

Мальчик позвонил в полицию.
Ребенок позвонил в экстренные службы. Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили среди свалки из покрышек пенсионерку.
Пожилая женщина рассказала, что пошла на прогулку в парк, присела отдохнуть на покрышки и провалилась в них.
В ловушке 75-летняя женщина провела более суток, выбраться самостоятельно она не могла.
Пенсионерку осмотрели медики, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет Газета.Ru.
За находчивость и смелость 7-летний мальчик получил от полицейских благодарность.
Ранее подросток спас семилетнюю девочку от гибели при пожаре в Алтайском крае.