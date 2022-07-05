Подросток спас семилетнюю девочку от гибели при пожаре в Алтайском крае

Возгорание произошло от удара молнии 27 июня 2022 года. Воспламенились домашние вещи и мебель. Находившаяся внутри семилетняя девочка не догадалась, что нужно покинуть горящее строение и спряталась в дальней комнате.
Проходивший мимо школьник заметил клубы дыма из дома. Зная, что в нем могут находиться дети, подросток до прибытия пожарных вошел в дом и вывел испуганного ребенка.
Напомним, в Змеиногорском районе Алтайского края ученик 9 класса вытащил из воды тонущую девочку. Он был ближе всех к месту происшествия и сразу бросился на помощь. Он подплыл к тонущей, ухватил ее за руку и забросил плавательный круг.