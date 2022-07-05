Подросток спас семилетнюю девочку от гибели при пожаре в Алтайском крае

14-летний подросток спас ребенка при пожаре в частном доме, расположенном в селе Староалейское. Об этом сообщает администрация Третьяковского района Алтайского края на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 5 июля 2022 года.

Возгорание произошло от удара молнии 27 июня 2022 года. Воспламенились домашние вещи и мебель. Находившаяся внутри семилетняя девочка не догадалась, что нужно покинуть горящее строение и спряталась в дальней комнате.

Проходивший мимо школьник заметил клубы дыма из дома. Зная, что в нем могут находиться дети, подросток до прибытия пожарных вошел в дом и вывел испуганного ребенка.

Напомним, в Змеиногорском районе Алтайского края ученик 9 класса вытащил из воды тонущую девочку. Он был ближе всех к месту происшествия и сразу бросился на помощь. Он подплыл к тонущей, ухватил ее за руку и забросил плавательный круг.