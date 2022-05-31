Версия: детский сад сгорел из-за сигареты, которую не потушили сотрудники

Официальная причина возгорания — короткое замыкание, но местные жители считают, что это произошло из-за непотушенной сигареты, сообщается в Telegram-канале «Kras Mash».
Мужчина, который первым заметил пожар и начал его тушить, рассказал, что директор детского сада, завхоз и уборщица распивали внутри спиртные напитки и курили, а непотушенные окурки складывали в банку, которую ставили на деревянный подоконник.
Увидев, что окно охвачено огнем, очевидец схватил лейку и начал поливать водой место возгорания.
Ему удалось все потушить. Но оказалось, что пламя уже перекинулось на крышу. В селе не было воды, поэтому пожар удалось ликвидировать только ночью.
Здание детского сада полностью сгорело, пишет Газета.Ru.
Между тем прошлым летом в Хайрюзовке сгорела школа.
Ранее власти красноярского города Уяр, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя.