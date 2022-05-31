Версия: детский сад сгорел из-за сигареты, которую не потушили сотрудники

В селе Хайрюзовка Красноярского края в детском саду начался пожар. В тушении задействовали 26 человек и 8 единиц техники, людей в здании не было. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

Детсад сгорел в селе в Красноярском крае.

Официальная причина возгорания — короткое замыкание, но местные жители считают, что это произошло из-за непотушенной сигареты, сообщается в Telegram-канале «Kras Mash».

Мужчина, который первым заметил пожар и начал его тушить, рассказал, что директор детского сада, завхоз и уборщица распивали внутри спиртные напитки и курили, а непотушенные окурки складывали в банку, которую ставили на деревянный подоконник.

Увидев, что окно охвачено огнем, очевидец схватил лейку и начал поливать водой место возгорания.

Ему удалось все потушить. Но оказалось, что пламя уже перекинулось на крышу. В селе не было воды, поэтому пожар удалось ликвидировать только ночью.

Здание детского сада полностью сгорело, пишет Газета.Ru.

Между тем прошлым летом в Хайрюзовке сгорела школа.

Ранее власти красноярского города Уяр, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя.