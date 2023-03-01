Весенняя встряска: о подземных волнениях в России предупредил сейсмолог

Подземные толчки с магнитудой 8,5 и выше ожидаются в 12 точках планеты.
Землетрясения будут ощутимы и в России.
По словам сейсмолога, первая неделя марта будет критической.
Ранее сейсмолог предсказал масштабные землетрясения в Турции и Сирии, указывает Газета.Ru. Между тем число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 45 089 человек, сообщает CNN Turk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики (AFAD).
О предсказаниях
3 февраля он опубликовал в своем микроблоге предупреждение о возможном землетрясении магнитудой 7,5 и выше на территории Турции и Сирии. Череда разрушительных землетрясений началась 6 февраля.
Также он предсказал землетрясение 2015 года в Непале. Тогда погибли 8 тыс. человек.
Между тем гигантскую воронку после разрушительных землетрясений в Турции сняли на видео с высоты. Также о сдвиге тектонической плиты и мощных землетрясениях в будущем рассказал ученый.
Цунами и АЭС
В марте 2011 года произошло, пожалуй, самое мощное и трагичное по своим последствиям землетрясение. Его магнитуда составила 8,9 (по другим данным — 9,0 и 9,1).
За подземным толчком последовало цунами — высотой 10 метров, на северный Хоккайдо — шесть метров, угрозу цунами объявляли в префектурах Иватэ и Фукусима.
В бетонном фундаменте японской атомной электростанции «Фукусима-1» образовалась дыра, из которой текла радиоактивная вода в море. Превышение радиоактивного йода в районе АЭС «Фукусима-1» в 3355 выше нормы.
Радиация с «Фукусимы» добралась до США, Голландии, Исландии и Швеции, России и многих других.
Воздушное пространство на АЭС «Фукусима-1» объявили бесполетной зоной.
«Радиоактивная» проблема актуальна до сих пор.
Количество погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии превысило 15 тыс. человек. Полностью разрушено почти 46 тыс. зданий, почти 142,3 тыс. строений повреждено. 250 тыс. японцев долгое время оставались во временных убежищах.