2 марта
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Происшествия

Весенняя встряска: о подземных волнениях в России предупредил сейсмолог

Нидерландский сейсмолог спрогнозировал новые мощные землетрясения. Магнитуда их превысит «турецкую отметку» 7, 7 и составит порядка 8, 5.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com

Подземные толчки с магнитудой 8,5 и выше ожидаются в 12 точках планеты.

Землетрясения будут ощутимы и в России.

По словам сейсмолога, первая неделя марта будет критической.

Ранее сейсмолог предсказал масштабные землетрясения в Турции и Сирии, указывает Газета.Ru. Между тем число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 45 089 человек, сообщает CNN Turk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики (AFAD).

О предсказаниях

3 февраля он опубликовал в своем микроблоге предупреждение о возможном землетрясении магнитудой 7,5 и выше на территории Турции и Сирии. Череда разрушительных землетрясений началась 6 февраля.

Также он предсказал землетрясение 2015 года в Непале. Тогда погибли 8 тыс. человек.

Между тем гигантскую воронку после разрушительных землетрясений в Турции сняли на видео с высоты. Также о сдвиге тектонической плиты и мощных землетрясениях в будущем рассказал ученый.

Цунами и АЭС

В марте 2011 года произошло, пожалуй, самое мощное и трагичное по своим последствиям землетрясение. Его магнитуда составила 8,9 (по другим данным — 9,0 и 9,1).

За подземным толчком последовало цунами — высотой 10 метров, на северный Хоккайдо — шесть метров, угрозу цунами объявляли в префектурах Иватэ и Фукусима.

В бетонном фундаменте японской атомной электростанции «Фукусима-1» образовалась дыра, из которой текла радиоактивная вода в море. Превышение радиоактивного йода в районе АЭС «Фукусима-1» в 3355 выше нормы.

Радиация с «Фукусимы» добралась до США, Голландии, Исландии и Швеции, России и многих других.

Воздушное пространство на АЭС «Фукусима-1» объявили бесполетной зоной.

«Радиоактивная» проблема актуальна до сих пор.

Количество погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии превысило 15 тыс. человек. Полностью разрушено почти 46 тыс. зданий, почти 142,3 тыс. строений повреждено. 250 тыс. японцев долгое время оставались во временных убежищах.

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