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Происшествия

Вход на кладбище по спецжетонам: что известно о месте захоронения Евгения Пригожина и других бойцов ЧВК "Вагнер" к этому часу

Пресс-офис ЧВК «Вагнер» сообщил — церемония прощания с Евгением Пригожиным состоится 29 августа, в Санкт-Петербурге.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Telegram-канал Baza

Останки бизнесмена и других лидеров ЧВК забрали из морга 27 августа. Здание находилось под охраной, зону оцепляли. Сотрудники ЧВК «Вагнер» забрали тела своих погибших командующих для того, чтобы доставить их в Санкт-Петербург, указывают "Новые Известия".

Родственники заместителя Пригожина по ЧВК «Вагнер» известили знакомых, что его похороны состоятся в Санкт-Петербурге 29 августа. Прощание с Евгением Пригожиным также может состояться в этот день.

Регламент

Конкретный регламент проведения траурных мероприятий не оглашен. Похороны могут пройти в узком кругу, вход — по специальным жетонам.

О том, будет ли церемония прощания общедоступной, пока неизвестно и зависит от позиции властей.

Закрытый режим

Похороны в закрытом режиме могут быть интерпретированы как желание сохранить конфиденциальность или как попытка избежать дополнительного внимания к фигуре Пригожина и деятельности ЧВК «Вагнер».

Кладбище

Возможным местом захоронения Пригожина называют не только Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга, но и «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах, где покоятся выдающиеся военнослужащие, предположил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Звание Героя России Пригожин получил в июне 2022 года, он также Герой ДНР и ЛНР.

Другая дата

Между тем в сети публикуют сообщения, что похороны останков руководителей ЧВК "Вагнер" пройдут 30 августа. Евгения Пригожина будут отпевать в храме. А 29 августа состоятся похороны Дмитрия Уткина (командир ЧВК) и Валерия Чекалова (замглавы ЧВК).

Между тем в ночь на 29 августа скопление силовиков заметили у одного из предполагаемых мест захоронения Евгения Пригожина. Наряды правоохранительных органов выставлены у всех входов на Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга.

А перед центральными воротами кладбища накануне вечером установили рамки металлодетектора.

По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнесджета Евгения Пригожина.

На данный момент автодороги к кладбищу сковали жуткие пробки.

Что произошло

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

О причинах произошедшей авиакатастрофы пока не сообщается — идет расследование.

Версии

Следователи отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. Пока рассматриваются ошибка пилота, технические неполадки, внешнее воздействие, некачественное топливо. Однако при всех авиакатастрофах также рассматривается версия теракта. Сотрудники СКР провели ряд экспертиз.

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