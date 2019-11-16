Выборы, звезда в бассейне: о чем говорят атрибуты современного «вора в законе»

В 2019 году законы воровского мира переживают определенный кризис, старые авторитеты потеснены новыми и многие обычаи отошли в прошлое. Или угодили за решетку.

Сегодня практически каждый человек понимает, кто такой вор в законе, или криминальный генерал, мафиози.

Выборы

У этого преступного сообщества свои иерархия, так называемое «государство в государстве». Некоторых авторитетов замечали в «приятельских отношениях» с представителями власти, народными избранниками.

То есть преступный мир, как по лекалу, воспроизводит схему современного общества — на воровских сходках даже проходят выборы.

Сколько воров в законе в России

Подсчитать сколько воров живет в России сложно. Но правоохранительные органы иногда публикуют подобную статистику.

По подсчетам, в настоящее время численность воров в законе составляет 227 человек. Из них 168 на свободе. В розыске 9, под следствием — 16 человек, а отбывают наказание в заключении — 59 человек.

Не все из авторитетов проживают в России на постоянной основе. Некоторые живут за границей (Турция) или отбывают наказание за рубежом. Поэтому цифру 227 все же следует считать условной.

Костяк

Воры в законе — элита криминального мира и его костяк. Чтобы получить этот титул, необходимо иметь воровскую специальность высокой квалификации.

Коронация

Традиция «коронования» идет из периода, когда воры, чтобы поднять собственный авторитет, распространяли байки о происхождении воровской касты от разбойничьих атаманов, которые принадлежали к дворянству, пишет ugolovnyi-expert.com.

На сходке должны присутствовать два законных вора, представители кандидата. Саму коронацию проводит наиболее авторитетный вор на этой сходке. Кандидату предлагают обнажить торс и ноги. После этого авторитет осматривает его татуировки, они могут многое сказать о человеке.

До сходки допускается только тот человек, который не имеет очевидных промахов перед воровским миром.

Татуировки

После процедуры коронации вору наносятся на тело наколки. Именно татуировка вора в законе свидетельствует о его статусе.

Звезды на груди с двух сторон , сразу под ключицами;

сразу под ключицами; Орел в полете короной;

Звезды на коленях. Эта татуировка вора в законе говорит о том , что человек никогда не станет на колени перед законом;

что человек никогда не станет на колени перед законом; Один из самых частых символов — сердце пробитое кинжалом. Это означает смерть за измену воровским законам. Ее набивают , чтобы вор не забывал , что грозит ему за отступление от закона воровского мира.

Воровская звезда в бассейне

Летом арестовали «законника № 1» Шишкана (Олега Шишканова). Во время его ареста в усадьбе в Раменском оперативники обратили внимание на дно бассейна на участке — там красовалась выложенная мозаикой воровская звезда.

Во время судебного заседания судья поинтересовался: «На дне бассейна у вашего дома изображена воровская звезда — что это?». Шишкан ответил, что дом снимает в аренду.

Тем не менее, наличие символа — воровской звезды — говорит о причастности владельца особняка к преступной иерархии.

Во время судебного заседания стало известно, какие татуровки набиты у Шишкана Это: головы тигра и рыцаря, изображения женщины и архангела Михаила, оконная решетка и Дева Мария с младенцем. Никаких «звезд"и «погонов» нет.

Подобные татуировки, действительно, используются в преступном мире. Но могут встретиться и у людей, которые не имеют к нему никакого отношения.

Кризис «верхов»

«Законники» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

Также в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Видимо, по этой причине «титулованные генералы» стали отказываться от «званий». Так, предприниматель Амерхан Муцоев (Мори) выиграл иск о признании себя «не вором в законе».

Ранее от этого статуса отказался москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде, как Муха Люберецкий.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО.

Криминальная сага продолжается.