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Происшествия

Виновник аварии выплатит 3,2 млн рублей семье погибшего ребенка на Алтае

В Алтайском крае виновник ДТП выплатит семье погибшего ребенка 3,2 млн рублей. Такое решение вынес Новичихинский районный суд, сообщают в Объединенной пресс-службе судов региона.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Суд частично удовлетворил требования семьи и обязал виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда.

Установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения и столкнулся с встречным автомобилем.

Погиб ребенок. Родители получили различные травмы. Суд принял сторону пострадавших.

Было решено взыскать компенсацию в 1,7 млн рублей в пользу матери, а также 1,5 млн рублей — в пользу отца. Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова.

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