Виновник аварии выплатит 3,2 млн рублей семье погибшего ребенка на Алтае

Суд частично удовлетворил требования семьи и обязал виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда.
Установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения и столкнулся с встречным автомобилем.
Погиб ребенок. Родители получили различные травмы. Суд принял сторону пострадавших.
Было решено взыскать компенсацию в 1,7 млн рублей в пользу матери, а также 1,5 млн рублей — в пользу отца. Решение вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова.
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