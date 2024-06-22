Выяснилось, что произошло ночью на Старом Базаре

Выяснилось, что мужчины в камуфляжной одежде — силовики и они проводили рейд, сообщает "Инцидент Барнаул".

В ночь с 21 на 22 июня с целью пресечения правонарушений общественного порядка и обеспечения безопасности правоохранители провели целевой рейд на Мало-Тобольской.



Силовики провели комплексную проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствия несовершеннолетних, а также соблюдения миграционного законодательства.

Были выявлены нарушения, составлены административные протоколы.

Продолжаются разбирательства в отношении лиц, препятствующих деятельности правоохранителей.

Ранее сообщалось, что на Старом Базаре люди в камуфляже «наводили порядки».

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