Выяснилось, что снег содержит высокие концентрации многих элементов, включая тяжелые металлы.
Выяснилось, что более половины весеннего речного стока кадмия, цинка, свинца, цезия и сурьмы может быть обеспечено таянием снега.
Также в приобском снегу — сульфаты железа, ванадия, мышьяка, цезия, сурьмы, иттрия, циркония, свинца и урана. В отдельных пробах — высокая концентрация цинка, кобальта, кадмия, никеля.
<Bccktljdfybz ghjdjlbkb cотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» Томского госуниверситета (ТГУ совместно с сотрудниками Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН)/>
Между тем в большинстве крупных российских городов зимой дороги обрабатывались песко-соляной смесью. После таяния снега в таких городах врачи фиксируют четырехкратный рост обострений заболеваний у хронических аллергиков.
В результате у городского населения увеличивается весенний период обострения хронических заболеваний, в том числе астмы, повышается вероятность возникновения аллергических заболеваний.