22 марта
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Происшествия

Выявлены высокие концентрации тяжелых металлов в тающем снеге, который попадает в Обь

Сибирские изучили химический состав снега, который во время весеннего половодья пополняет самую протяженную реку Сибири — Обь, сообщает «Интерфакс».

Черный снег в Кузбассе.
Черный снег в Кузбассе.
vk.com/incident_42, скриншот видео

Выяснилось, что снег содержит высокие концентрации многих элементов, включая тяжелые металлы.

Выяснилось, что более половины весеннего речного стока кадмия, цинка, свинца, цезия и сурьмы может быть обеспечено таянием снега.

Также в приобском снегу — сульфаты железа, ванадия, мышьяка, цезия, сурьмы, иттрия, циркония, свинца и урана. В отдельных пробах — высокая концентрация цинка, кобальта, кадмия, никеля.

<Bccktljdfybz ghjdjlbkb cотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» Томского госуниверситета (ТГУ совместно с сотрудниками Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН)/>

Между тем в большинстве крупных российских городов зимой дороги обрабатывались песко-соляной смесью. После таяния снега в таких городах врачи фиксируют четырехкратный рост обострений заболеваний у хронических аллергиков.

В результате у городского населения увеличивается весенний период обострения хронических заболеваний, в том числе астмы, повышается вероятность возникновения аллергических заболеваний.

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