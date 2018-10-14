Власти решили помочь алтайским семьям, пострадавшим от пожара в ураган

В Кубанке со вчерашнего дня работают сотрудники территориального управления по социальной защите. Пресс-служба края сообщает, что особое внимание уделяется семье с несовершеннолетними детьми.
Напомним, 13 октября в посёлке Кубанка под Барнаулом горели несколько домов. Сельчан, чьи дома повреждены от огня, временно разместили в школе, где организовали питание. В селе Володарка в Топчихинском районе при пожаре также пострадали два жилых дома, четыре нежилых строения и надворные постройки. 14 октября барнаульские активисты собрали помощь для пострадавших у ТРЦ «Европа».