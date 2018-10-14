Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
108

Власти решили помочь алтайским семьям, пострадавшим от пожара в ураган

Семьям, пострадавшим от пожара в Кубанке Калманского района и Володарке Топчихинского района, в ближайшие дни будет оказана адресная материальная помощь, сообщает пресс-служба Алтайского края. Людям помогут приобрести предметы первой необходимости.

Пожары в Топчихинском районе.
Пожары в Топчихинском районе.
Barnaul 22

В Кубанке со вчерашнего дня работают сотрудники территориального управления по социальной защите. Пресс-служба края сообщает, что особое внимание уделяется семье с несовершеннолетними детьми.

Напомним, 13 октября в посёлке Кубанка под Барнаулом горели несколько домов. Сельчан, чьи дома повреждены от огня, временно разместили в школе, где организовали питание. В селе Володарка в Топчихинском районе при пожаре также пострадали два жилых дома, четыре нежилых строения и надворные постройки. 14 октября барнаульские активисты собрали помощь для пострадавших у ТРЦ «Европа».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка