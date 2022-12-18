Внедорожник пытался покорить сугроб, но попал в ДТП в алтайском городе

ДТП произошло возле пешеходного перехода на пересечении пр. Ленина и пер. Алейского.
Судя по опубликованным кадрам, у одного автомобиля сильно разбит перед. Повреждения второго автомобиля не удается разглядеть, но видно, что он заехал в сугроб.
Машины частично перекрыли дорогу, автомобили протискиваются через небольшое пространство, оставшееся на улице. Пешеходы стараются осторожнее переходить дорогу, чтобы не столкнуться с другими автомобилями и обойти аварию.
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