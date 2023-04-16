Внедорожник протаранил припаркованные автомобили в Барнауле

Утром 16 апреля в Барнауле на пр. Энергетиков произошло ДТП с внедорожником. Подробности сообщили в « Инцидент Барнаул ».

Очевидцы сообщили, что водитель въехал в автомобили на парковке, а затем скрылся с места ДТП по встречной полосе.

Предполагают, что он был пьян.

Ранее микроавтобус перевернулся на алтайской трассе из-за непогоды.