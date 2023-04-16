16 апреля
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Происшествия

Внедорожник протаранил припаркованные автомобили в Барнауле

Утром 16 апреля в Барнауле на пр. Энергетиков произошло ДТП с внедорожником. Подробности сообщили в «Инцидент Барнаул».

ДТП на пр. Энергетиков.
ДТП на пр. Энергетиков.
"Инцидент Барнаул"

Очевидцы сообщили, что водитель въехал в автомобили на парковке, а затем скрылся с места ДТП по встречной полосе.

Предполагают, что он был пьян.

Ранее микроавтобус перевернулся на алтайской трассе из-за непогоды.

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