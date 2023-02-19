Внезапная массовая паника охватила французов в торговом центре

Внезапная массовая паника охватила посетителей торгового центра в деловом квартале «Дефанс» в Париже. Об этом сообщает ТАСС .

По информации СМИ, посетителей торгового центра напугал громкий хлопок. Люди решили, что это был выстрел, и массово побежали к выходу.

Полиции Парижа пришлось оцепить столичный деловой квартал «Дефанс» в связи с начавшейся паникой.

Оказалось, что человек упал с высотного здания на кафель торгового центра. В результате получился звук, похожий на выстрел. Квартал находится под охраной полиции.

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