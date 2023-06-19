19 июня
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Происшествия

Внимание, розыск: двое самокатчиков сбили девочку и стреляли в ее отца в Сибири

Двое молодых людей на электросамокате сбили маленькую девочку и открыли огонь из пистолета по ее отцу, сообщает Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск».

Электросамокат
Электросамокат
СС0

За напавшими побежал отец ребенка. Во время погони один из убегавших достал пистолет, выстрелил в его сторону, но промахнулся. Пистолет какого типа - не уточняется.

Девочку госпитализировали, у нее незначительные травмы, указывает Газета.ru.

Личности самокатчиков устанавливаются. Их разыскивают правоохранители, у которых есть запись с уличных камер видеонаблюдения.

Ранее неизвестный водрузил электросамокаты прямо в урну для мусора в Барнауле.

Комментаторы единогласно отреагировали на произошедшее: "Городу нужен свой герой, Бэтмэн", "Правильно сделали, кто герой?", "Давно пора. Из-за этих самокатов столько людей страдает. Гоняют постоянно, сам недавно обалдел — еду с малого Павловского на Сиреневую сворачиваю, а там особо одаренный чел по встречке на самокате несется с видом как будто так и надо, а потом пишут, что водители такие плохие самокатчиков сбивают", "Может, не нужно их бросать посреди дороги и носиться по тротуарам как бешеные? Для них если что тоже закон имеется".

Между тем барнаульцы массово жалуются на беспорядочную парковку электросамокатов.

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