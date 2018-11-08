Во время бунта в таджикской колонии погибли 13 заключенных

В колонии была слышна стрельба, несколько заключенных сбежали, «Радио Свобода». У устроивших беспорядки было при себе холодное оружие.

Погибли 13 человек, сообщает РИА Новости.

Бунт начался с того, как один из заключенных, член ИГ (террористическая группировка запрещена в России), смог разоружить охранника. Он отобрал у него автомат и начал стрелять по надзирателям и охране. После этого заключенные захватили один из корпусов колонии.

Для подавления беспорядков привлекли спецназ. На месте работает следственная группа.