Следком решил разобраться с колонией, в которой член «банды Цапка» питается крабами и жарит шашлыки

СКР решил проверить колонию в Амурской области, где содержится член Цапковской ОПГ Вячеслав Цеповяз. Ведомство заинтересовалось учреждением после публикации в СМИ фотографий, где осужденный сидит за столом с крабами и икрой, а также жарит шашлык.

Проверку поручил начать глава ведомства Александр Бастрыкин. В 2010 году, когда члены банды Цапков совершили массовое убийство в станице Кущёвской, он был на месте трагедии вместе со следственной группой.

Ведомству предстоит проверить факты нарушения «правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области», где содержится Цеповяз. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СК, пишет агентство ТАСС.

Действиям сотрудников исправительного учреждения, которые стремятся «облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности», дадут жесткую оценку. Если найдутся доказательства должностных либо коррупционных преступлений, будет возбуждено уголовное дело.

В УФСИН по Амурской области уже провели проверку, которая выявила факты нарушений. В ведомстве подлинность фотографий подтвердили и сообщили, снимки были сделаны в 2015 году.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На счету преступников оказалось в общей сложности 19 только доказанных убийств. Самое страшное преступление, после которого посадили «костяк» банды — убийство 12 человек, в том числе четверых детей, 4 ноября 2010 года. Погибшими оказались члены семьи местного фермера Сервера Аметова, его гости и соседи.

В ноябре 2013 года Цеповяза приговорили к 20 годам колонии за участие в организации массового убийства. Главаря Сергея Цапка и его двух сообщников приговорили к пожизненному заключению. Еще трое человек, в том числе Вячеслав Цеповяз, получили длительные сроки. Сергей Цапок умер от инсульта в СИЗО в 2014 году. Еще пять членов банды свели счеты с жизнью.