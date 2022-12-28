Во время пьянки до смерти избила гостя кочергой женщина на Алтае

Инцидент произошел в Локтевском районе.
К женщине пришел ее знакомый, с которым они стали распивать спиртное. Во время застолья между приятелями завязался конфликт из-за незначительного повода. Женщина жестоко избила мужчину по голове металлической кочергой.
Гость скончался на месте.
Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее молодой сибиряк молотком забил насмерть 81-летнюю пенсионерку.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!