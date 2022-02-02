Во время разгрузки прямо у причала затонуло российское краболовное судно

Краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, сообщает РИА «Новости» .

Краболов пришел в порт с рейсового задания и во время разгрузки стремительно начал тонуть, представитель судовладельца ООО «Примкраб».

«Один человек погиб, 14 успели эвакуировать», — отмечает агентство.

На борту находится 16 тонн топлива, его разлива удалось избежать. На месте происшествия работают спасатели, водолазы.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», пишет bfm.ru. Судно затонуло после начавшегося крена, потери устойчивости и поступления воды во внутренние помещения.

В декабре рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море. Пропали 17 человек.