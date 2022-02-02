2 февраля -12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Во время разгрузки прямо у причала затонуло российское краболовное судно

Краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, сообщает РИА «Новости».

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Краболов пришел в порт с рейсового задания и во время разгрузки стремительно начал тонуть, представитель судовладельца ООО «Примкраб».

«Один человек погиб, 14 успели эвакуировать», — отмечает агентство.

На борту находится 16 тонн топлива, его разлива удалось избежать. На месте происшествия работают спасатели, водолазы.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», пишет bfm.ru. Судно затонуло после начавшегося крена, потери устойчивости и поступления воды во внутренние помещения.

В декабре рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море. Пропали 17 человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость