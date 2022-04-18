Водолазы ищут 12-летнюю девочку, которая соскользнула с бетонной плиты в реку

«16 апреля в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района Новосибирской области в присутствии очевидцев утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода через реку», — говорится в сообщении.