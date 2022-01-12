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Жизнь

Жительница Алтая за смерть девочки будет год отдавать государству 10% зарплаты

В Алтайском крае женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности восьмилетней девочке, сообщает региональный СК.

Искусственный пруд в Калманском районе
Искусственный пруд в Калманском районе
altai-krai.sledcom.ru

Напомним, 6 июля 2021 года в Калманском районе в искусственном пруду возле села утонула девочка.

«Осужденная на своем автомобиле повезла купаться на пруд свою дочь и двух ее подруг. При этом женщина не спросила у родителей детей разрешения на поездку и привезла их на место, не предназначенное для купания», — рассказали в ведомстве.

На месте женщина села в машину и оставила без присмотра детей, которые не умели плавать и не имели плавательных средств защиты.

Во время купания дети нашли деревянный плот, отплыли от берега и начали прыгать в воду. В итоге восьмилетняя девочка утонула.

Женщина вину не признала и заявила, что постоянно наблюдала за детьми. Однако очевидцы не подтвердили ее слова.

Суд назначил сельчанке наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Ранее в Хакасии женщину признали виновной в гибели троих ее детей в пожаре и запретили в течение года покидать село.

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