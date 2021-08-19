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Жизнь

Сибирячку на год «заперли» в селе без медиков и спасателей: кормила собаку, когда в пожаре гибли трое детей

Жительницу Хакасии признали виновной в смерти трех детей в результате пожара и на год запретили выезжать из села, сообщает республиканский СК.

Пожар в доме. Хакасия.
Пожар в доме. Хакасия.
krk.sledcom.ru.

Пожар произошел вечером 26 апреля 2021 года — в многоквартирном доме в селе Аскиз.

28-летняя мать оставила в квартире троих малолетних детей, а их отец в момент трагедии находился у родственников.

«Не предприняв достаточных мер к обеспечению безопасности малолетних, осознавая, что в силу малолетнего возраста дети находятся в беспомощном состоянии, ушла к своему отцу, чтобы покормить собаку», — рассказали в ведомстве.

Соседи, заметив возгорание в квартире, позвонили пожарным. Спасатели вытащили детей из огня, однако в больнице не смогли сохранить им жизни.

Четырехлетний мальчик и две девочки (6 и 7 лет) скончались из-за сильного отравления окисью углерода.

Суд признал женщину виновной в «причинении смерти по неосторожности трем лицам».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

«Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Женщина не имеет право менять место жительства или пребывания, а также выезжать за пределы территории Аскизского района», — отметили в СК.

Стоит отметить, что пожар стал причиной скандала. По словам сельчан, в тот роковой день в машине скорой помощи не было кислородной маски, которая могла бы спасти детей, отравившихся угарным газом.

Более того, в селе с пятитысячным населением нет медиков — скорая помощь приезжает из райцентра. Сельчане потребовали организовать им медицину, но власти не видят в этом смысла.

Нет в Аскизе и пожарных — спасатели тоже приезжают из райцентра. Жители обеспокоены, что однажды могут произойти происшествия в селе и райцентре одновременно, и тогда трагедии не миновать.

Ранее жители целого района Хакасии попросили подарить им морг, а чиновники ответили, что морг еще «нужно заслужить».

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