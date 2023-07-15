Водонагреватель украл барнаулец у товарища

В отдел полиции Барнаула поступило заявление от потерпевшего.

Мужчина рассказал, что неизвестный пробрался в дом и умыкнул два фотоаппарата, куртку, джинсы и сумку. Также в числе похищенного — водонагреватель, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Вскоре подозреваемого задержали. Он сознался, что похитил эти вещи.

Вполне возможно, что водонагреватель ему понадобился для гигиенических процедур во время опрессовки. Правда, не сообщается, есть у него дома горячая вода или нет.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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