Военная тайна: родные туристов рассказали о своей версии гибели студентов на перевале Дятлова

Родные уверены, что к гибели туристов в 1959 году в горах Северного Урала причастны военные, заявила сестра руководителя группы Игоря Дятлова — Татьяна Перминова.

Манси

Первые слухи, как только стало известно о гибели группы, были о «таинственных манси». Но родные Дятлова не верили в них, так как знали о манси по фотографиям с походов и рассказам Госи (так Игоря звали в семье), пишет ura.ru.

И представители народа манси сообщали следователям, что в ночь гибели туристов видели в небе «огненный шар».

Ураган , лавина

Не поверили они и в «природные» версии: «Все, кто был в этих горах, говорят: «Ну какая там лавина или снежная доска? Или ураган? Они бывали в худших условиях, например, в походе на Приполярном Урале в 1958 году, куда ходили с Петром Бартоломеем. Ведь глупо считать, что они просто так побежали куда-то босиком, легли и замерзли. Должна же быть причина?»

Причастность

По словам Татьяны, у родных Игоря была 100-процентная уверенность, что к гибели туристов причастны военные.

«Родители ребят хотели получить какие-то пенсии по случаю: это у нас семья была большая, а у кого-то это был единственный кормилец. И ответ по поводу пенсий был: «Обращайтесь к военным», — говорит сестра Дятлова.

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Обращение к Путину

Сестра Дятлова вместе с активистами дятловского фонда обратилась в СК, Генпрокуратуру и к президенту РФ с просьбой возбудить и расследовать уголовное дело о гибели уральских туристов-лыжников в 1959 году. Также она заявила, что родственники дятловцев не будут против эксгумации погибших, если это будет нужно для расследования.

Засекреченное дело

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.