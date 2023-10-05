Вора в законе Колю Киргиза ликвидировали во время спецоперации

Силовики ликвидировали вора в законе Камчибека Кольбаева — Колю Киргиза, сообщает «Прайм Крайм».

Комитетчики нагрянули в бишкекский ресторан, принадлежащий авторитету и пытались арестовать. Но Коля Киркиз оказал вооруженное сопротивление, указывает Lenta.ru. Силовики ликвидировали вора в законе.

ГКНБ проведет расследование в отношении сторонников Коли Киргиза.

Ранее под домашний арест поместили вора в законе Хобота.

Хобот стал единственным обвиняемым по такой статье, кому суд разрешил пребывать до оглашения окончательного приговора дома.

Дело в том, что у него выявили серьезное заболевание глаз. Из-за обострения заболевания его досрочно выпустили из исправительной колонии.

Авторитет не стал оспаривать решение суда о домашнем аресте. Какой именно диагноз у домашнего арестанта — не указывается. Теперь Хобот будет находиться дома в соответствующем электронном браслете, указывающем его местонахождение.

Ранее Лехе Семипалатинскому огласили приговор. Алтайский след.

Он отвечал за различные сферы преступного мира в Горном Алтае, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Суд приговорил Айткали Маймушева к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уникальное понятие

Вор в законе — титул представителя элиты преступного мира, который пользуется большим авторитетом в своей окружающей среде.

Понятие «вор в законе» не имеет аналогов в мировой практике и присуще только СССР и постсоветскому пространству.

В Советском союзе был принят воровской кодекс. «Документ» окончательно сформировался к 70-м годам в ходе многочисленных воровских разбирательств.