Восемь россиян пострадали из-за лавины в Индии

В горнолыжном курорте Гульмарг восемь россиян пострадали из-за схода лавины, сообщает РИА Новости.

Россияне пострадали от лавины на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом рассказали в полиции города Барамулла, расположенного недалеко от курорта.

Россиян госпитализировали. По словам правоохранителей, их состояние «нормальное».

Всего из-под снега вызволили 19 иностранцев. Тела еще двух направили в больницу для судебно-медицинских процедур.

Предварительно, погибшие — граждане Польши.

Ранее гида задержали после гибели туристов на Камчатке.