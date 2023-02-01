Восемь россиян пострадали из-за лавины в Индии

Россияне пострадали от лавины на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом рассказали в полиции города Барамулла, расположенного недалеко от курорта.
Россиян госпитализировали. По словам правоохранителей, их состояние «нормальное».
Всего из-под снега вызволили 19 иностранцев. Тела еще двух направили в больницу для судебно-медицинских процедур.
Предварительно, погибшие — граждане Польши.
Ранее гида задержали после гибели туристов на Камчатке.
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