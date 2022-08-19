Воз и ныне там: в Рубцовске из-за грозы сломался лифт, но его никто не чинит уже два месяца

Жильцы многоквартирного дома в Рубцовске жалуются на то, что лифт в их доме сломан с июня, пишет «Инцидент Рубцовск».

Дом в Рубцовске по адресу ул. Алтайская, 94 остался без лифта после сильной грозы. Жительница рассказала, что в тот день у многих вышла из строя бытовая техника.

С починкой микроволновок и кофеварок быстро справились, а вот лифт неисправен уже несколько месяцев.

«На протяжении двух месяцев мы пытаемся решить вопрос с ремонтом лифта, но все безуспешно. Неоднократно обращались в управляющуюу компанию. Но воз и ныне там… На днях написали жалобу на бездействие коммунальных служб в прокуратуру города. Но ответ на обращение нужно ждать месяц. Большая часть жильцов — люди возрастные и им очень тяжело подниматься на верхние этажи», — написали в «Инциденте».

Ранее стало известно, что больше 100 лифтов отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году.