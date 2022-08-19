19 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Воз и ныне там: в Рубцовске из-за грозы сломался лифт, но его никто не чинит уже два месяца

Жильцы многоквартирного дома в Рубцовске жалуются на то, что лифт в их доме сломан с июня, пишет «Инцидент Рубцовск».

Лифт.
Лифт.
sgd22.ru

Дом в Рубцовске по адресу ул. Алтайская, 94 остался без лифта после сильной грозы. Жительница рассказала, что в тот день у многих вышла из строя бытовая техника.

С починкой микроволновок и кофеварок быстро справились, а вот лифт неисправен уже несколько месяцев.

«На протяжении двух месяцев мы пытаемся решить вопрос с ремонтом лифта, но все безуспешно. Неоднократно обращались в управляющуюу компанию. Но воз и ныне там… На днях написали жалобу на бездействие коммунальных служб в прокуратуру города. Но ответ на обращение нужно ждать месяц. Большая часть жильцов — люди возрастные и им очень тяжело подниматься на верхние этажи», — написали в «Инциденте».

Ранее стало известно, что больше 100 лифтов отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость