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Происшествия

Врезался в грузовик. Как на Алтае начальник ОГИБДД устроил смертельную аварию

Глава ГИБДД по Михайловскому району не справился с управлением и «влетел» в грузовик. Об этом сообщает Толк.

Искуроченный Hyundai Creta.
Искуроченный Hyundai Creta.
altai-krai.sledcom.ru
1 Что известно о происшествии?

В ночь на 18 августа 43-летний водитель Hyundai Creta двигался по трассе Барнаул-Рубцовск и врезался в грузовик MAN, стоявший на обочине. ДТП произошло на трассе А-322, ближе к границе с Казахстаном.

2 Каковы последствия аварии?

В результате ДТП 2 пассажира — 40-летний мужчина и 39-летняя женщина — скончались от полученных травм на месте.
Как подчеркивает РБК, погибшие работали в управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

По некоторым данным, скончавшийся был подполковником (замкомандира части по летной подготовке). А женщина — лейтенантом, служившим секретарем.

Водителя кроссовера и двух девочек 9 и 16 лет госпитализировали с травмами.
37-летний водитель грузовика не пострадал, уточняют в пресс-службе краевого Управления МВД.

3 Разбирательства

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), отмечают в Следственном комитете по Алтайскому краю.

Напомним, 19 августа на трассе А-322 автомобиль ВАЗ столкнулся с молоковозом. Данных о пострадавших нет.

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