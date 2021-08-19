Врезался в грузовик. Как на Алтае начальник ОГИБДД устроил смертельную аварию

2 Каковы последствия аварии?

В результате ДТП 2 пассажира — 40-летний мужчина и 39-летняя женщина — скончались от полученных травм на месте.

Как подчеркивает РБК, погибшие работали в управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

По некоторым данным, скончавшийся был подполковником (замкомандира части по летной подготовке). А женщина — лейтенантом, служившим секретарем.

Водителя кроссовера и двух девочек 9 и 16 лет госпитализировали с травмами.

37-летний водитель грузовика не пострадал, уточняют в пресс-службе краевого Управления МВД.