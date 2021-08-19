Врезался в грузовик. Как на Алтае начальник ОГИБДД устроил смертельную аварию

В ночь на 18 августа 43-летний водитель Hyundai Creta двигался по трассе Барнаул-Рубцовск и врезался в грузовик MAN, стоявший на обочине. ДТП произошло на трассе А-322, ближе к границе с Казахстаном.
В результате ДТП 2 пассажира — 40-летний мужчина и 39-летняя женщина — скончались от полученных травм на месте.
Как подчеркивает РБК, погибшие работали в управлении ФСБ по Ставропольскому краю.
По некоторым данным, скончавшийся был подполковником (замкомандира части по летной подготовке). А женщина — лейтенантом, служившим секретарем.
Водителя кроссовера и двух девочек 9 и 16 лет госпитализировали с травмами.
37-летний водитель грузовика не пострадал, уточняют в пресс-службе краевого Управления МВД.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), отмечают в Следственном комитете по Алтайскому краю.
Напомним, 19 августа на трассе А-322 автомобиль ВАЗ столкнулся с молоковозом. Данных о пострадавших нет.