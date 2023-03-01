Второе рождение: пассажир вертолета поймал двухлетнего ребенка в момент крушения Ми-8

ЧП произошло накануне в Мурманской области.
Все случилось в считанные секунды. Во время падения Ми-8 мужчина заметил, что ребенок выпал из рук своей матери.
После падения винтокрылой машины мужчина выбил иллюминатор и отвел спасенного им ребенка с матерью подальше от Ми-8, пишет Lenta.ru.
Упавший вертолет заметили проезжавшие рядом на снегоходах сотрудники местной ветслужбы. На борту находилось девять человек, среди которых три члена экипажа и один ребенок.
Воздушное судно попало под снежный заряд.