За жесткую посадку в «вихревом кольце» наказали пилота вертолета

Авиаинцидент случился 11 ноября 2021 года.
Что произошло
При заходе на вертолетную площадку в поселке Светлогорск в условиях попутного ветра командир Ми-8АМТ авиапредприятия «Норильск Авиа» допустил попадание винтокрылой машины в «вихревое кольцо». Таким образом пилот ошибся в технике пилотирования вертолетом.
Вертолет упал в лесу в 800 метрах от посадочной площадки.
На борту находились три члена экипажа. Они не пострадали.
Цифра
Авиапредприятию нанесен ущерб на сумму 36 млн рублей. Сумма штрафа не указана.
Ранее на Камчатке вертолет с пассажирами на борту упал на территорию заказника.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!