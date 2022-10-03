Вертолет попал в вихревое кольцо при посадке, командир Ми-8 предстанет перед судом

Авиаинцидент случился в ноябре прошлого года в Красноярском крае. Тогда вертолет упал в 800 метрах от посадочной площадки в поселке Светлогорск. На борту винтокрылой машины находились три члена экипажа.
Они не пострадали, однако авиакомпании «Норильск Авиа» был нанесен значительный ущерб — более 36 млн рублей.
Дело в том, что при заходе на посадку вертолет попал в вихревое кольцо при попутном ветре.
По версии следствия, были допущены ошибки пилотирования.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее на Камчатке вертолет с пассажирами на борту упал на территорию заказника.