4 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Вертолет

Вертолет попал в вихревое кольцо при посадке, командир Ми-8 предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела 33-летнего командира Ми-8, сообщает «Интерфакс».

Ми-8.
Ми-8.
Валерий Романенко.

Авиаинцидент случился в ноябре прошлого года в Красноярском крае. Тогда вертолет упал в 800 метрах от посадочной площадки в поселке Светлогорск. На борту винтокрылой машины находились три члена экипажа.

Они не пострадали, однако авиакомпании «Норильск Авиа» был нанесен значительный ущерб — более 36 млн рублей.

Дело в том, что при заходе на посадку вертолет попал в вихревое кольцо при попутном ветре.

По версии следствия, были допущены ошибки пилотирования.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Камчатке вертолет с пассажирами на борту упал на территорию заказника.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость