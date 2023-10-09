Взорвалась свето-шумовая граната во время досмотра багажа в столичном аэропорту

Во время досмотра багажа работники авиаузла заметили на рентгене необычный предмет и задержали мужчину.

Во время опроса хозяина багажа граната взорвалась, указывает Газета.Ru.

Никто не пострадал. Мужчину задержали.

Ранее пассажир при заходе на посадку открыл дверь самолета, на борту которого находились почти 200 человек.

Полиция задержала 30-летнего мужчину, который сидел у аварийного выхода и попытался открыть дверь. И это ему удалось. Сейчас с ним работают следователи.

Также как летели пассажиры в самолете с вырванной дверью, рассказал очевидец.

Через 10 минут после взлета в салоне Ан-26 послышался резкий хлопок. Затем на борту поднялся сильный ветер и почти у всех людей слетели шапки.

Не пристегнутого мужчину, который сидел в конце самолета, чуть не сдуло. Сильнее всего перепугались женщины, а некоторые пассажиры переживали, что выпал и улетел их багаж. В салоне самолета стало очень холодно.