9 февраля
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Происшествия

Взрыв бытового газа в тротиловом эквиваленте. Вспоминаем ЧП, которые произошли на Алтае

Утром 9 февраля в новосибирском пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Так называемый хлопок бытового газа обрушил подъезд, после чего начался сильный пожар. На данный момент известно об одном погибшем (данные постоянно меняются, — прим. ред.), восемь человек пострадали. 50 жильцов эвакуировали.

Но под завалами находятся люди. Потому эти трагичные цифры, скорее всего, не окончательные.

Газ.
Газ.
СС0

Altapress.ru вспоминает наиболее громкие случаи, связанные со взрывами газа на Алтае.

Тротиловый эквивалент

В октябре 2000 года прогремел взрыв на ул. Новороссийской в Барнауле. Погибли две девушки — их извлекли впоследствии из-под завалов. Пострадали 10 человек, семерых госпитализировали. Тяжело пострадали проходившие мимо дома в момент взрыва женщина и ее дочь.

ЧП случилось днем. Многие были на работе, это их и спасло.

Две квартиры разнесло полностью, одну — частично. Но в общей сложности впоследствии отремонтировали 19 квартир.

Многие до сих пор помнят фото местных журналистов — в одной из квартир на кухне противень, на котором уложены для выпечки пирожки. Этот противень так и стоял на этой кухне, пока велись следственные действия.

Чтобы избежать мародерства, дом оцепили.

Тогда возбудили уголовное дело. дело в том, что накануне трагедии газовики заполнили установку. Пуск газа перенесли на 11 октября. Вероятно, кто-то из жильцов самовольно включил подачу газа с газгольдерной установки, что и привело к утечке газа и взрыву.

Мощность взрыва составила порядка 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Разнесло квартиру

В июле 2021-го в квартире дома на ул. Молодежная, 37 в Барнауле произошел взрыв газа. Из-за хлопка газовоздушной смеси разнесло квартиру вместе с балконом. Также повреждена межкомнатная и наружная стена, пожара не было.

Пострадали пожилая женщина и девочка, их госпитализировали с ожогами.

По предварительной версии, причиной стало неисправное газовое оборудование. Аварийная служба отключила дом от газа.

Внутри квартиры после взрыва газа.
Внутри квартиры после взрыва газа.
vk.com/mchs22

Треснула стена

12 февраля в Барнауле 2015-го на ул. Эмилии Алексеевой, 76, в квартире 46 произошел взрыв сжиженного газа. Ночью компания отмечала здесь праздник.

По словам очевидцев, кто-то из жильцов или гостей квартиры курил в помещении. Из-за этого и мог произойти взрыв.

От взрыва пострадали три квартиры. Одну стену ударной волной выдавило в соседнее помещение. Межподъездная стена треснула.

«В комнате прямо у этой стены спали моя мама и 15-летняя дочь, они не пострадали только чудом. В 03:55 прогремел очень сильный хлопок. Я побежал на кухню, там все целое, тогда пошел в комнату, а мама и дочь сидят на кроватях, а над ними нависла стена. Я говорю: выходите скорее, пока вас не завалило. Мы сразу подумали, что это газ», — рассказывал один из жильцов.

Баллон

Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в 2020 году в четырехэтажном доме на ул. Глушкова, 3. Пострадали трое мужчин. Все они с ожогами различной степени тяжести находились в больнице. Жильцы других квартир не пострадали.

Предположительно причиной случившегося могло стать нарушение правил при эксплуатации газового баллона.

В 2019 году произошел взрыв газа в поселке Малиновский Завьяловского района. В результате ЧП 7 марта два человека погибли, еще двое пострадали.

По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной, произошла утечка газа, а затем возгорание.

Подключение оборудования

5 ноября в 2017 году в селе Алтайское в частном доме взорвался бытовой газ. После взрыва дом обрушился. Пострадала семья из 4-х человек — мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей. Впоследствии один из пострадавших умер в барнаульской больнице.

Следствие установило — в этот день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.

В Алтайском крае произошел хлопок газа, 5 ноября 2017.
В Алтайском крае произошел хлопок газа, 5 ноября 2017.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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