Взрыв бытового газа в тротиловом эквиваленте. Вспоминаем ЧП, которые произошли на Алтае

Но под завалами находятся люди. Потому эти трагичные цифры, скорее всего, не окончательные.

Утром 9 февраля в новосибирском пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв . Так называемый хлопок бытового газа обрушил подъезд, после чего начался сильный пожар. На данный момент известно об одном погибшем (данные постоянно меняются, — прим. ред.), восемь человек пострадали. 50 жильцов эвакуировали.

Altapress.ru вспоминает наиболее громкие случаи, связанные со взрывами газа на Алтае.

Тротиловый эквивалент

В октябре 2000 года прогремел взрыв на ул. Новороссийской в Барнауле. Погибли две девушки — их извлекли впоследствии из-под завалов. Пострадали 10 человек, семерых госпитализировали. Тяжело пострадали проходившие мимо дома в момент взрыва женщина и ее дочь.

ЧП случилось днем. Многие были на работе, это их и спасло.

Две квартиры разнесло полностью, одну — частично. Но в общей сложности впоследствии отремонтировали 19 квартир.

Многие до сих пор помнят фото местных журналистов — в одной из квартир на кухне противень, на котором уложены для выпечки пирожки. Этот противень так и стоял на этой кухне, пока велись следственные действия.

Чтобы избежать мародерства, дом оцепили.

Тогда возбудили уголовное дело. дело в том, что накануне трагедии газовики заполнили установку. Пуск газа перенесли на 11 октября. Вероятно, кто-то из жильцов самовольно включил подачу газа с газгольдерной установки, что и привело к утечке газа и взрыву.

Мощность взрыва составила порядка 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Разнесло квартиру

В июле 2021-го в квартире дома на ул. Молодежная, 37 в Барнауле произошел взрыв газа. Из-за хлопка газовоздушной смеси разнесло квартиру вместе с балконом. Также повреждена межкомнатная и наружная стена, пожара не было.

Пострадали пожилая женщина и девочка, их госпитализировали с ожогами.

По предварительной версии, причиной стало неисправное газовое оборудование. Аварийная служба отключила дом от газа.

Внутри квартиры после взрыва газа. vk.com/mchs22

Треснула стена

12 февраля в Барнауле 2015-го на ул. Эмилии Алексеевой, 76, в квартире 46 произошел взрыв сжиженного газа. Ночью компания отмечала здесь праздник.

По словам очевидцев, кто-то из жильцов или гостей квартиры курил в помещении. Из-за этого и мог произойти взрыв.

От взрыва пострадали три квартиры. Одну стену ударной волной выдавило в соседнее помещение. Межподъездная стена треснула.

«В комнате прямо у этой стены спали моя мама и 15-летняя дочь, они не пострадали только чудом. В 03:55 прогремел очень сильный хлопок. Я побежал на кухню, там все целое, тогда пошел в комнату, а мама и дочь сидят на кроватях, а над ними нависла стена. Я говорю: выходите скорее, пока вас не завалило. Мы сразу подумали, что это газ», — рассказывал один из жильцов.

Баллон

Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в 2020 году в четырехэтажном доме на ул. Глушкова, 3. Пострадали трое мужчин. Все они с ожогами различной степени тяжести находились в больнице. Жильцы других квартир не пострадали.

Предположительно причиной случившегося могло стать нарушение правил при эксплуатации газового баллона.

В 2019 году произошел взрыв газа в поселке Малиновский Завьяловского района. В результате ЧП 7 марта два человека погибли, еще двое пострадали.

По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной, произошла утечка газа, а затем возгорание.

Подключение оборудования

5 ноября в 2017 году в селе Алтайское в частном доме взорвался бытовой газ. После взрыва дом обрушился. Пострадала семья из 4-х человек — мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей. Впоследствии один из пострадавших умер в барнаульской больнице.

Следствие установило — в этот день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.