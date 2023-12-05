Взрывное устройство спрятали в мультиварку в новосибирском военкомате

Взрывчатку спрятали в мультиварке, сообщает Telegram-канал Shot. Военный комиссариат находится на первом этаже 8-этажного дома.

СВУ обнаружили ночью 5 декабря. На место прибыли взрывотехники. Внутри находился таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом, указывает Газета.Ru. СВУ уничтожил робот-манипулятор.

Ранее пожилая сибирячка угодила в СИЗО за поджог военкомата. По версии правоохранителей, пенсионерка подошла к военному комиссариату и бросила в здание бутылку с зажигательной смесью.

Женщина связалась с жуликами и в какой-то момент передала им свою жилплощадь. А потом одумалась и призвала вернуть квартиру. Злоумышленники заявили — связанные с этим делом мошенники якобы находятся в военкомате. Пенсионерка решила им отомстить и метнула коктейль Молотова в военкомат.