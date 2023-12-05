5 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Взрывное устройство спрятали в мультиварку в новосибирском военкомате

На территории военкомата Новосибирска обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ).

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Взрывчатку спрятали в мультиварке, сообщает Telegram-канал Shot. Военный комиссариат находится на первом этаже 8-этажного дома.

СВУ обнаружили ночью 5 декабря. На место прибыли взрывотехники. Внутри находился таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом, указывает Газета.Ru. СВУ уничтожил робот-манипулятор.

Ранее пожилая сибирячка угодила в СИЗО за поджог военкомата. По версии правоохранителей, пенсионерка подошла к военному комиссариату и бросила в здание бутылку с зажигательной смесью.

Женщина связалась с жуликами и в какой-то момент передала им свою жилплощадь. А потом одумалась и призвала вернуть квартиру. Злоумышленники заявили — связанные с этим делом мошенники якобы находятся в военкомате. Пенсионерка решила им отомстить и метнула коктейль Молотова в военкомат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость