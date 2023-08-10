10 августа
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Происшествия

Взрывоопасную находку сделали на территории одного из предприятий Барнаула

Росгвардейцы обследовали и уничтожили взрывоопасную находку в Барнауле.

Взрывоопасная находка.
Взрывоопасная находка.
22.rosguard.gov.ru

Подозрительный предмет нашли при расчистке промзоны на территории одного из барнаульского предприятия.

На место прибыли взрывотехник и кинолог группы разминирования.

Объект идентифицировали как минометный снаряд размером 107 мм.

Боеприпас пролежал в земле довольно долго, он был ржавый и подвержен коррозии. Однако все еще был опасен.

Находку отвезли на военный полигон и уничтожили накладным снарядом.

Гражданам напоминают, что при обнаружении подобных предметов строго запрещено трогать их и перемещать. Следует срочно сообщить о находке правоохранителям.

Ранее мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.

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