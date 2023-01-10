«Я не хотел». Барнаулец, обвиняемый в убийстве бывшей супруги, не признал вину

Константин Падун, обвиняемый в убийстве бывшей жены, не признал вины. Он сообщил, что «не хотел, чтобы она умирала». Об этом сообщает Толк .

10 января суд Ленинского района Барнаула предъявил обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) 37-летнему Константину Падуну. Его взяли под стражу на два месяца до 8 марта включительно.

Обвиняемый отказался от дачи показаний и комментариев. Вину он не признал.

Напомним, Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января после очередной ссоры. «КП — Барнаул» сообщает, что пара была в разводе. Бывшие супруги жили в одной квартире, так как они не могли разрешить квартирный вопрос.

На этой почве бывшие супруги снова поссорились, после чего обвиняемый задушил женщину и спрятал ее тело на крыше дома. По информации «КП — Барнаул», он совершил преступление, пока их двое детей спали.

Утверждается, что после этого обвиняемый пытался представить все так, будто бывшая жена пропала без вести.