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Происшествия

«Я не хотел». Барнаулец, обвиняемый в убийстве бывшей супруги, не признал вину

Константин Падун, обвиняемый в убийстве бывшей жены, не признал вины. Он сообщил, что «не хотел, чтобы она умирала». Об этом сообщает Толк.

Константин Падун.
Константин Падун.
СУ СК РФ по Алтайскому краю.

10 января суд Ленинского района Барнаула предъявил обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) 37-летнему Константину Падуну. Его взяли под стражу на два месяца до 8 марта включительно.

Обвиняемый отказался от дачи показаний и комментариев. Вину он не признал.

Напомним, Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января после очередной ссоры. «КП — Барнаул» сообщает, что пара была в разводе. Бывшие супруги жили в одной квартире, так как они не могли разрешить квартирный вопрос.

На этой почве бывшие супруги снова поссорились, после чего обвиняемый задушил женщину и спрятал ее тело на крыше дома. По информации «КП — Барнаул», он совершил преступление, пока их двое детей спали.

Утверждается, что после этого обвиняемый пытался представить все так, будто бывшая жена пропала без вести.

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