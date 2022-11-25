25 ноября
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Происшествия

За финансирование террористической организации осудили еще одного жителя сибирского региона

В финансировании «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ), первый Восточный окружной военный суд признал виновным жителя Новосибирска и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Уточняется, что мужчина является гражданином иностранного государства. Денежные средства он собирал на свою банковскую карту.

Переводы осуществлялись лицам, находящимся в розыске за совершение террористических преступлений.

По установленной информации УФСБ России по Новосибирской области, общая сумма переведенных членам террористических структур составила более 2,4 млн рублей.

Следственным отделом регионального управления ФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма»).

Ранее стало известно, что за финансирование террористической организации осудили двоих сибиряков.

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