За финансирование террористической организации осудили еще одного жителя сибирского региона

Уточняется, что мужчина является гражданином иностранного государства. Денежные средства он собирал на свою банковскую карту.
Переводы осуществлялись лицам, находящимся в розыске за совершение террористических преступлений.
По установленной информации УФСБ России по Новосибирской области, общая сумма переведенных членам террористических структур составила более 2,4 млн рублей.
Следственным отделом регионального управления ФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма»).
Ранее стало известно, что за финансирование террористической организации осудили двоих сибиряков.