11 февраля
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Происшествия

За подвиг на Крымском мосту наградили помощника машиниста поезда

Помощник машиниста Виктор Прошин награжден медалью «За отвагу» за подвиг на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.

На Крымском мосту после взрыва.
На Крымском мосту после взрыва.
Стоп-кадр YouTube

Машинисты поезда в октябре 2022 года после взрыва грузовика и последующего пожара отцепили и увели за 10 минут с Крымского моста 25 из 59 вагонов.

Помощник машиниста Виктор Прошен вышел на железнодорожный путь, чтобы оценить повреждения, указывает Газета.Ru.

Он увидел — часть состава можно спасти, после чего было решено отцепить горящие вагоны. Что и было сделано, а неповрежденный поезд вывели на станцию в Керчи.

Что произошло

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не была повреждена.

Тогда погибли пять человек.

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