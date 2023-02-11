За подвиг на Крымском мосту наградили помощника машиниста поезда

Машинисты поезда в октябре 2022 года после взрыва грузовика и последующего пожара отцепили и увели за 10 минут с Крымского моста 25 из 59 вагонов.

Помощник машиниста Виктор Прошен вышел на железнодорожный путь, чтобы оценить повреждения, указывает Газета.Ru.

Он увидел — часть состава можно спасти, после чего было решено отцепить горящие вагоны. Что и было сделано, а неповрежденный поезд вывели на станцию в Керчи.

Что произошло

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не была повреждена.

Тогда погибли пять человек.